Серия мощных взрывов произошла в Афганистане

Серия мощных взрывов произошла в афганском городе Чарикар, в провинции Парван на севере Афганистана. Об этом сообщил в пятницу местный телеканал Afghanistan International, передает ТАСС.

Фото: Ivan Sekretarev/AP Ivan Sekretarev/AP

Отмечается, что днем в городе произошло несколько взрывов, после чего началась перестрелка. Другие подробности произошедшего не приводятся.

По данным иранского издания Irib News, взорвался заминированный автомобиль, принадлежащий талибам. В результате происшествия двое боевиков получили ранения.

Отмечается, что это первое происшествие в городе Чарикар, направленное против "Талибана" с момента прихода там к власти движения.

Радикального движение "Талибан" пока не прокомментировало данную информацию. "Талибан" объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года.