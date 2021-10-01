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Серия мощных взрывов произошла на севере Афганистана

Газета.Ruиещё 1
38 минут назад

Серия мощных взрывов произошла в афганском городе Чарикар, в провинции Парван на севере Афганистана. Об этом сообщил в пятницу местный телеканал Afghanistan International, передает ТАСС.

Серия мощных взрывов произошла в Афганистане
Фото: Ivan Sekretarev/APIvan Sekretarev/AP

Отмечается, что днем в городе произошло несколько взрывов, после чего началась перестрелка. Другие подробности произошедшего не приводятся.

По данным иранского издания Irib News, взорвался заминированный автомобиль, принадлежащий талибам. В результате происшествия двое боевиков получили ранения.

Отмечается, что это первое происшествие в городе Чарикар, направленное против "Талибана" с момента прихода там к власти движения.

Радикального движение "Талибан" пока не прокомментировало данную информацию. "Талибан" объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года.

Талибы захватили все крупные города и погранпереходы в стране. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство. 31 августа 2021 года США полностью вывели из Афганистана свой военный контингент, завершив двадцатилетнюю военную миссию в стране. Ранее в США заявили, что уход из Афганистана нанес ущерб репутации Вашингтона.

Армия,Талибан,ИТАР-ТАСС,
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