Сделка России и Индии по системам С-400 вызвала замешательство в США

Реализация контракта между Москвой и Нью-Дели и передача Индии пяти российских систем С-400 станет тяжелым испытанием для Индо-Тихоокеанской стратегии президента США Джо Байдена. Об этом в своём материале для журнала Politico написал аналитик Пол Маклири. Как известно, в 2018 году России и Индия заключили крупнейшую за всю историю «Рособоронэкспорта» сделку на поставку пяти полковых комплектов зенитно-ракетных систем С-400 стоимостью более пяти миллиардов долларов.
По словам Маклири, этот контракт давно вызывает беспокойство американской стороны. Однако Белому дому необходимо искать выходы из возникшей ситуации.
Как отметил автор материала, закон «О противодействии противникам Америки» предусматривает введение санкций против стран, которые заключили крупные сделки по поставкам вооружений с Россией. Однако специалист напоминает, что Индия является ключевым союзником США в регионе.
Вопрос в том, будет ли это каждый раз вызывать волну санкций < > еще одна причина, по которой администрации Байдена придётся работать над этой проблемой с конгрессом, заключается в том, чтобы этот дамоклов меч не нависал над отношениями с нашими партнёрами в течение следующих 5-10 лет, — сказал Маклири.
Ранее бывший посол США в России Майкл Макфол назвал пугающим фактом глобальность и модернизацию РФ в аспектах вооружения. По его словам, некоторые из систем вооружения не охватываются договором СНВ-3, но этот аспект российской мощи «нельзя недооценивать».