Сделка России и Индии по системам С-400 вызвала замешательство в США

Вопрос в том, будет ли это каждый раз вызывать волну санкций < > еще одна причина, по которой администрации Байдена придётся работать над этой проблемой с конгрессом, заключается в том, чтобы этот дамоклов меч не нависал над отношениями с нашими партнёрами в течение следующих 5-10 лет, — сказал Маклири.