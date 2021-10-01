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В Китае описали последствия ядерного удара Европы по России

Lenta.ru
8 минут назад

Последствия ядерного удара Европы по России могут быть катастрофическими — но скорее для стран Европейского союза, а не для Москвы. С таким мнением выступили в заметке китайского издания Baijiahao, цитаты приводит «Московский комсомолец».

В Китае описали последствия ядерного удара Европы по России
Фото: EPAEPA

В публикации описывается, что в Европе самыми боеспособными являются Великобритания, Франция и Германия, но ядерным оружием обладают только в Лондоне и Париже. Авторы издания уверены, что поодиночке они не смогут выстоять против России.

«Если Британия, Франция и Германия объединятся для борьбы с Россией, это будет похоже на удар яйца о камень», — приводит цитату «МК».

Отмечается, что самая мощная ракета Британии — это Trident, дальность полета которой составляет 12 тысяч километров. При этом сейчас у страны нет возможности производить ядерное вооружение, имеющиеся технологии обслуживают приглашенные из США специалисты. У Франции есть ракета M51, считающаяся более совершенной, нежели Trident. Однако состояние ядерного арсенала французов вызывает вопросы.

В сумме у Парижа и Лондона есть около 500 ракет, однако это ничто «в сравнении с российскими шестью тысячами баллистических ракет», уверены в китайском издании.

Армия,ЕС,Московский комсомолец,
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