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Все из-за России. В Турции оправдались за продажу оружия Украине

Вероника Полынина
23 минуты назад

Турция продает Украине беспилотные летательные аппараты, чтобы получить рычаги давления на Россию. Такое мнение высказал военный аналитик и младший профессор Измирского университета экономики Ситки Эгели.

Все из-за России. В Турции оправдались за продажу оружия Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Обеспечение Украины передовой военной техникой дает Анкаре ценный рычаг в ее сложных и натянутых отношениях с Москвой. В этих отношениях, которые некоторые обозреватели называют „ассиметричной" взаимозависимостью с серьезным перекосом в сторону России, Анкара вынуждена создавать и пользоваться любыми рычагами и противовесами, которые можно применить в отношении все более напористой, а иногда даже высокомерной России», - заявил Эгели изданию Defense News.

По мнению аналитика, реакция России на эту сделку будет зависеть от дальнейших изменений в геополитической обстановке.

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Он отметил, что Москва на протяжении длительного времени разделяет различные аспекты в отношениях с Турцией и решает каждый вопрос независимо от других.

По словам Эгели, сейчас Москва воздерживается выражать реакцию по поводу растущего военного сотрудничества Украины и Турции, так как российские вооруженные силы все еще имеют существенное преимущество над украинскими. Если же это преимущество начнет уменьшаться из-за военного сотрудничества Украины с Турцией, российская сторона непременно заявит свою позицию.

15 сентября украинские власти объявили о предстоящей закупке 24 боевых дронов Bayraktar TB2. Сумма контракта, по предварительным данным, составит около 300 млн долларов. Два года назад Украина уже купила 6 беспилотников Bayraktar.

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