В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Американский генерал оценил угрозу от гиперзвукового оружия КНДР

Lenta.ru
1 час назад

Американские военные не считают, что гиперзвуковое оружие, разрабатываемое Пхеньяном, представляет угрозу для США, заявил на брифинге в Пентагоне глава Объединенного командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) генерал ВВС США Глен Ван Херк после сообщений об испытании в КНДР гиперзвуковой ракеты. Его слова приводит «Интерфакс».

Американский генерал оценил угрозу от гиперзвукового оружия КНДР
Фото: ReutersReuters

«Я так понимаю, что разведсообщество все еще оценивает заявления КНДР об испытаниях гиперзвуковой ракеты... По моим оценкам, гиперзвуковое оружия, которое, по утверждениям КНДР, там испытали, не будет угрозой для США», — заявил Ван Херт.

28 сентября в КНДР состоялся пуск новой баллистической ракеты с гиперзвуковым боевым блоком, который похож на боевую часть ракеты Pershing-2. В ракете Hwasong-8 впервые в Северной Корее применили новую технологию хранения топлива и управляемую планирующую гиперзвуковую боевую часть.

В сообщении Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК) говорится, что эта ракета стала первой Северной Кореи, в которой применили ампулизированное хранение жидкого топлива. Эта технология обеспечивает длительное содержание ракеты на боевом дежурстве.

Армия,Пентагон,Интерфакс,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители