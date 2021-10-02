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На Украине рассказали о «слепоте» российского «Циркона»

Lenta.ruиещё 1
38 минут назад

Россия в ответ на испытания американского гиперзвукового оружия оперативно отчиталась о завершении летно-конструкторских тестов «слепой» ракеты «Циркон», утверждает украинская информационно-консалтинговая компания Defense Express.

На Украине рассказали о «слепоте» российского «Циркона»
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА НовостиПресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

«Информация об успешных испытаниях российской ракеты появилась через день после того, как американцы отчитались об успехе с собственным проектом гиперзвукового оружия», — рассказывается в публикации.

Согласно компании, после второго испытания «Циркона», состоявшегося в ноябре 2020 года, российская сторона показала видео тестов, которое, в отличие от ролика первого теста, не сопроводила описанием с фразой «прямое попадание», что «побуждает на определенные выводы».

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Таким образом в Defense Express прокомментировали сообщение ТАСС, согласно которому испытания с берегового стенда и фрегата «Адмирал Горшков» проекта 22350 российской гиперзвуковой ракеты «Циркон», включавшие более десяти пусков, успешно завершены.

В августе американский журнал The National Interest написал, что находящийся в эксплуатации «Циркон» является плохой новостью для НАТО.

Армия,В мире,НАТО,The National Interest,ИТАР-ТАСС,
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