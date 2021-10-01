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Сербия и Косово достигли соглашения по деэскалации

Газета.Ruиещё 1
21 минуту назад

Сербия и самопровозглашенная республика Косово достигли договоренности в ходе диалога в Брюсселе, об этом сообщил спецпредставитель Евросоюза по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак.

Сербия и Косово достигли соглашения по деэскалации
Фото: EPAEPA

"После двух дней интенсивных переговоров мы только что достигли соглашения по деэскалации", – передает слова Лайчака радио Sputnik.

По итогам договоренности, спецподразделения косовской полиции должны будут уйти с занятых недавно позиций.

Также будут разобраны баррикады, установленные сербскими жителями Косова.

Армия,Мирослав Лайчак,ЕС,ИА Sputnik,
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