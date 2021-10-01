Сербия и Косово достигли соглашения по деэскалации

Сербия и самопровозглашенная республика Косово достигли договоренности в ходе диалога в Брюсселе, об этом сообщил спецпредставитель Евросоюза по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак.
"После двух дней интенсивных переговоров мы только что достигли соглашения по деэскалации", – передает слова Лайчака радио Sputnik.
По итогам договоренности, спецподразделения косовской полиции должны будут уйти с занятых недавно позиций.
Также будут разобраны баррикады, установленные сербскими жителями Косова.