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Российские военные показали на видео работу робота-сапера «Уран-6»

Александр Кузьмин
1 час назад

В ходе совместных российско-пакистанских учений «Дружба-2021», стартовавших сегодня, российские военные продемонстрировали своим коллегам из Пакистана работу робототехнического комплекса разминирования «Уран-6». Кадры занятий по инженерной подготовке на полигоне Молькино публикует Министерство обороны России.

«Технику применили для преодоления условного минно-взрывного заграждения и очистки территории от взрывоопасных предметов. Также на занятии с военными инженерами ЮВО представители Пакистана изучили способы подрыва конструкций из различных материалов, установку противопехотных и противотанковых мин, самодельных взрывных устройств и невзрывных заграждений», – отмечается в сообщении оборонного ведомства.

«Уран-6» был разработан для проделывания проходов в минно-взрывных заграждениях, а также площадного разминирования территорий.

Армия,Войска,Оружие,Видео,Министерство обороны,
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