Российские военные показали на видео работу робота-сапера «Уран-6»

«Технику применили для преодоления условного минно-взрывного заграждения и очистки территории от взрывоопасных предметов. Также на занятии с военными инженерами ЮВО представители Пакистана изучили способы подрыва конструкций из различных материалов, установку противопехотных и противотанковых мин, самодельных взрывных устройств и невзрывных заграждений», – отмечается в сообщении оборонного ведомства.