В России начался осенний призыв

В пятницу, 1 октября, в России стартовал осенний призыв в армию. В ходе призывной кампании на военную службу планируется направить более 127 тысяч человек. Днем ранее об этом объявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский.

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По его словам, порядок проведения мероприятия в 2021 году не будет серьезно отличаться от прошлогоднего. Так, призывные комиссии начнут работу с 1 октября во всех российских регионах за исключением муниципальных образований, где призыв проводится один раз в год. Есть призывные комиссии, которые начнут свою работу с 1 ноября текущего года, отметил Бурдинский.

Он также рассказал о мерах предосторожности при организации призыва граждан на военную службу в связи с пандемией COVID-19 и другими сезонными заболеваниями. Как отметил начальник Генштаба, военные комиссариаты заранее были обеспечены всем необходимым, в том числе медицинскими масками и тест-системами.

«Необходимо исключить направление в войска больных граждан или не соответствующих установленным требованиям. В военкоматах с призывниками должны работать только сотрудники, прошедшие вакцинацию», — заявил Бурдинский.

Среди других задач, на которые следует обратить внимание, он выделил обеспечение неукоснительного выполнения мероприятий по противодействию распространению COVID-19, завершение подготовки специалистов в ДОСААФ России и их своевременную отправку для прохождения службы, обеспечение военнослужащих на сборных пунктах всеми видами довольствия по установленным нормам, включая финансовое, недопущение случаев переохлаждения в ходе воинских перевозок.

Помимо этого, нужно организовать расстановку на воинские должности согласно имеющейся подготовки, а также своевременное увольнение военнослужащих, выслуживших установленный срок военной службы, добавил Бурдинский.