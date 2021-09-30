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Минобороны рассекретило документы о Битве за Москву

News.ru
58 минут назад

В годовщину начала Битвы за Москву на официальном сайте Министерства обороны РФ появился раздел, посвящённый подвигу подольских курсантов с названием «Заслонили Родину собою». Среди опубликованных материалов оказались рассекреченные документы, которые рассказывают про оборону курсантов под Малоярославцем.

Минобороны рассекретило документы о Битве за Москву
Фото: ЦА МО РФЦА МО РФ

Ведомство впервые показало оперативные сводки немецкой группы армий «Центр», датируемые 1941 годом, в которых рассказывается про «необычайно упорное сопротивление» советских курсантов наступающим частям вермахта под Ильинским.

Самые тяжёлые бои состоялись в районе Ильинского, где противник до последнего оборонялся в современных бункерах с бронекуполами. С уничтожением этого противника можно будет ожидать, что дорога на Малоярославец будет открыта, — написали немецкие офицеры.

При этом известно, что немцы отводили боям с курсантами особое место в своих сводках. Подробно события обороны подольских курсантов у деревни Ильинское описаны в докладе командующему 43-й армией от начальника Подольского пехотного училища генерал-майора Смирнова.

Ранее правительство России одобрило законопроект о продлении предельного срока службы высшего офицерского состава. Он касается маршалов, генералов армии и адмиралов флота. Документ был внесён в Госдуму президентом Владимиром Путиным.

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