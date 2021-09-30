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Politico: США обсуждают использование российских баз около Афганистана

News.ruиещё 2
1 час назад

США ведут переговоры об использовании военных объектов для проведения контртеррористических операций в Афганистане в сопредельных с ним странах. В том числе речь идёт и о российских базах в регионе. Об этом сообщает интернет-ресурс Politico со ссылкой на информацию целого ряда американских сенаторов.

В США допустили использование российских баз в Азии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации издания, сенаторы присутствовали на закрытой части слушаний с участием руководства Пентагона.

Трио высших военных лидеров проинформировали законодателей за закрытыми дверями о дискуссиях, которые ведутся с правительствами Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и других стран, — пишет Politico.

США намерены размещать в этих странах так называемые «загоризонтные» средства для контртеррористических операций в Афганистане.

Эти объекты могут включать базы, используемые Россией в этих странах, — говорится в материале.

В открытой части слушаний глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что РФ предлагала свою помощь ещё на встрече глав России и США в Женеве, которая прошла в июне этого года.

В Кремле не стали комментировать публикации о желании США использовать российские базы в Центральной Азии после ухода американских войск из Афганистана.

Армия,Войска,Ллойд Остин,Пентагон,
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