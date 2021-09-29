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Украина и Турция построят центр обслуживания БПЛА Bayraktar под Киевом

News.ruиещё 1
39 минут назад

Министерство обороны Украины и турецкая компания Bаyraktar Savunma подписали меморандум о строительстве учебно-испытательного центра в Киевской области для обслуживания турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bаyraktar, сообщила пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Украина и Турция построят центр обслуживания БПЛА Bayraktar
Фото: twitter.com/SSHaberleritwitter.com/SSHaberleri

Это большой реальный шаг вперёд. Благодарен президенту [Турции Реджепу Тайипу] Эрдогану. Это реальная поддержка суверенитета и независимости Украины, — заявил Зеленский.

Bаyraktar Savunma построит на принадлежащих Минобороны Украины землях вблизи Вaсилькова центр по обслуживанию, текущему ремонту, модернизации своих БПЛA. В центре также будет осуществляться обучение и подготовка персонала для работы с беспилотниками.

По информации министерствa обороны, следующим этапом будет налаживание украинского-турецкого производства БПЛA. Турецкая компания намеренa инвестировать в строительство предприятия.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что беспилотники приобретаются для сдерживания России и защиты территории страны. По его словам, в случае военного конфликта дроны будут применяться в любой части Украины, в том числе в Донбассе. По данным СМИ, они могут быть использованы и для уничтожения российских военных кораблей.

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