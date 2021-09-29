Украина и Турция построят центр обслуживания БПЛА Bayraktar

Bаyraktar Savunma построит на принадлежащих Минобороны Украины землях вблизи Вaсилькова центр по обслуживанию, текущему ремонту, модернизации своих БПЛA. В центре также будет осуществляться обучение и подготовка персонала для работы с беспилотниками.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что беспилотники приобретаются для сдерживания России и защиты территории страны. По его словам, в случае военного конфликта дроны будут применяться в любой части Украины, в том числе в Донбассе. По данным СМИ, они могут быть использованы и для уничтожения российских военных кораблей.