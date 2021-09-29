Стрельбы крейсера «Варяг» и подлодки «Омск» крылатыми ракетами показали на видео

«По данным объективного контроля, обе ракеты успешно поразили мишень, находившуюся более чем в 450 километрах от места пусков. Результативность стрельбы была оценена с помощью самолетов морской авиации Тихоокеанского флота и беспилотных летательных аппаратов. Безопасность ракетных стрельб и закрытие водного района обеспечили 12 кораблей и судов обеспечения ТОФ», – говорится в сообщении оборонного ведомства.