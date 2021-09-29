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Стрельбы крейсера «Варяг» и подлодки «Омск» крылатыми ракетами показали на видео

Александр Кузьмин
33 минуты назад

В Тихом океане провели пуски крылатых ракет «Вулкан» и «Гранит». Их выполнили во время планового учения гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и атомный подводный ракетный крейсер «Омск». Об этом сообщает Министерство обороны России, опубликовавшее кадры учебных маневров.

«По данным объективного контроля, обе ракеты успешно поразили мишень, находившуюся более чем в 450 километрах от места пусков. Результативность стрельбы была оценена с помощью самолетов морской авиации Тихоокеанского флота и беспилотных летательных аппаратов. Безопасность ракетных стрельб и закрытие водного района обеспечили 12 кораблей и судов обеспечения ТОФ», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Армия,Войска,Оружие,Видео,Министерство обороны,
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