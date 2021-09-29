Белый дом назвал условие войны с талибами в Афганистане

Возможное сохранение и увеличение американского воинского контингента в Афганистане означало бы войну с движением «Талибан» (запрещено в России), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Фото: EPA EPA

Так она прокомментировала слова чиновников Пентагона о том, что американскому лидеру Джо Байдену рекомендовалось не выводить полностью военных из Афганистана. Псаки отметила, что был спектр мнений по данному вопросу, что подтверждается показаниями должностных лиц Минобороны США Конгрессу.

«Это бы также означало войну с «Талибаном», потенциальные потери. И президент просто не был готов принимать такое решение. Он не считал, что это отвечает интересам американского народа, интересам наших войск», — отметила представитель Белого дома.

Подчеркивается, что решение о выводе войск принимал Байден, как президент, главнокомандующий и человек, который стоит на страже национальных интересов.

Как сообщалось ранее, министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета главнокомандующих Марк Милл дадут в Сенате показания о выводе американских войск из Афганистана.