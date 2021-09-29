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В Англии нашли секретное оружие Гитлера

Российская Газетаиещё 1
2 часа назад

Во время раскопок в графстве Кент британские археологи обнаружили обломки немецкой баллистической ракеты "Фау-2".

В Англии нашли секретное оружие Гитлера
Фото: Walter Frentz/Wikimedia.orgWalter Frentz/Wikimedia.org

Ученые исследовали кратер глубиной пять и шириной 13 метров. Подслоем почвы они нашли части двигателя ракеты, работавшего на смеси жидкого кислорода и спирта. Ранее команда под руководством братьев Колина и Шона Уэлча раскапывала места падения четырех других ракет, но эта находка стала уникальной, пишет Express.

- Обычно эти ракеты входили в грунт под углом около 70 градусов и фрагменты "Фау" мы находили на стороне, наиболее удаленной от точки входа. На этот раз все было наоборот. Возможно, ракету удержал слой песчаника, - предположил Колин Шон.

По мнению ученых, найденная ракета была запущена из Голландии в феврале 1944 года. Археологи надеются найти идентификационные знаки и номера на деталях "Фау", чтобы определить, где она была изготовлена. Очистка и реставрация находки займет до полутора лет.

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"Фау-2" - первая в мире баллистическая ракета дальнего радиуса действия. В 1944 году ракета впервые в истории достигла суборбитальной высоты, поднявшись после вертикального пуска на 188 километров. "Фау" была оснащена жидкостным ракетным двигателем и инерциальной системой управления. Стартовая масса ракеты 12,5 тонны, дальность полета 320 км, крейсерская скорость 5940 км/ч.

Гитлер использовал свое "чудо-оружие" для обстрела Великобритании. Было выпущено 3225 ракет, от их ударов погибло примерно 2700 человек, в основном мирное население. Если учесть стоимость "Фау" - почти 120 тысяч рейхсмарок (цена трех истребителей Me-109), - это было эффектное, но не эффективное оружие. Для заправки одной ракеты требовалось переработать 30 тонн картофеля.

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