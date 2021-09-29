В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Археологи обнаружили «супероружие» Гитлера

Lenta.ru
45 минут назад

Британские археологи обнаружили в поле в графстве Кент одно из известных «супероружий», используемых фюрером Третьего рейха Адольфом Гитлером — ракету «Фау-2» (V2), сообщает Express.

«Супероружие» Гитлера обнаружили в Великобритании
Фото: ReutersReuters

Братья Колин и Шон Уэлч (Colin, Sean Welch) обнаружили обломки ракеты, способной лететь со скоростью 3300 миль в час (более 5300 километров в час). Ракета состояла из камеры сгорания, в которой находилась смесь жидкого кислорода и спирта. Исследователи отметили, что на производство спирта, необходимого для одного запуска такой ракеты, уходило 30 тонн картофеля.

«Ракеты летели так быстро. Если бы они попали в цель, вы бы никогда не узнали об этом», — заявил один из археологов.

Обнаруженный снаряд был запущен 14 февраля 1944 года с территории Нидерландов и за несколько минут долетел до Англии. Его собираются очистить и восстановить. Также эксперты надеются, что им удастся раскрыть секретные исходные коды, которые часто наносились на компоненты ракет, которые могут помочь связать их элементы с фабрикой, на которой они были изготовлены.

Ранее суд города Тулон во Франции приговорил активиста, изобразившего президента страны Эммануэля Макрона в виде Адольфа Гитлера на рекламном щите, к штрафу в размере десяти тысяч евро. После вынесения приговора мужчина заявил, что намерен его обжаловать. По его словам, суд нарушил его право на карикатуру.

Армия,Наука и техника,Оружие,Эммануэль Макрон,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители