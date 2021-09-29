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В Донбассе появилась новая горячая точка

News.ruиещё 1
54 минуты назад

Район села Желобок, подконтрольного самопровозглашённой Луганской народной республике, становится новой горячей точкой в Донбассе. Об этом сообщила пресс-секретарь делегации ЛНР на переговорах в Минске Мария Ковшарь, её слова приводит РИА Новости.

В Донбассе появилась новая горячая точка
Фото: ТАССТАСС

Ранее представители ЛНР заявляли, что более 50% обстрелов приходится на участок в районе планируемого к открытию КПП Первомайск — Золотое.

Отказываясь на деле от обсуждения усовершенствования координационного механизма, Украина ничуть не отказывается от систематических нарушений режима прекращения огня... Район Желобка, как и район Первомайска — Золотого, становится уже второй горячей точкой по оценкам, подтверждённым координатором, — сообщила Мария Ковшарь.

По её словам, за минувшие сутки украинские снайперы ликвидировали двух сотрудников Народной милиции ЛНР. При этом Киев отвергает все обвинения в обстрелах.

Ранее сообщалось, что Украина решила саботировать заседание политической подгруппы контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Проект дорожной карты урегулирования, который представители ДНР отправили в ОБСЕ, украинская сторона не получила, а обсуждение основных положений этого документа было похоже на «театр абсурда».
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