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СМИ: на базе «Аль-Каиды» в Йемене нашли документы россиянина

Ura.Ru
27 минут назад

Во время боев в Йеменской Республике была проведена операция против членов запрещенной на территории России террористической организации «Аль-Каида». Среди найденных документов обнаружили медицинскую справку на имя россиянина.

На базе «Аль-Каиды» нашли документы россиянина
Фото: ReutersReuters

«В Йемене боевики шиитского движения „Ансар Аллах“ провели операцию против джихадистов „Аль-Каиды на Аравийском полуострове“. Им удалось захватить большое количество документов. Среди них была обнаружена медицинская справка на имя проживающего в Республике Татарстан Ильмира Мухаметзянова», — пишет telegram-канал Directorate 4.

Пока непонятно, как справка на имя россиянина оказалась в Йемене, отмечают авторы сообщения.

«Возможно, перед нами первый документ, подтверждающий участие граждан РФ в боевых действиях в этой стране», — пишет telegram-канал.

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Ранее стало известно, что йеменские хуситы захватили несколько новых районов в Марибе, уточняет Федеральное агентство новостей. Кроме того, в конце сентября американские войска нанесли авиаудар по одному из лидеров террористической группировки «Аль-Каида» на северо-востоке Сирии. По предварительным оценкам, удар достиг своей цели.

Армия,Талибан,Аль-Каида,РИА ФАН,
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