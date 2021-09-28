На базе «Аль-Каиды» нашли документы россиянина

Во время боев в Йеменской Республике была проведена операция против членов запрещенной на территории России террористической организации «Аль-Каида». Среди найденных документов обнаружили медицинскую справку на имя россиянина.

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«В Йемене боевики шиитского движения „Ансар Аллах“ провели операцию против джихадистов „Аль-Каиды на Аравийском полуострове“. Им удалось захватить большое количество документов. Среди них была обнаружена медицинская справка на имя проживающего в Республике Татарстан Ильмира Мухаметзянова», — пишет telegram-канал Directorate 4.

Пока непонятно, как справка на имя россиянина оказалась в Йемене, отмечают авторы сообщения.

«Возможно, перед нами первый документ, подтверждающий участие граждан РФ в боевых действиях в этой стране», — пишет telegram-канал.