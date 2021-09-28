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Kyodo: запущенный КНДР снаряд упал за пределами ИЭЗ Японии

RT на русскомиещё 3
9 минут назад

Запущенный КНДР в сторону Японского моря объект, напоминающий якобы баллистическую ракету, упал за пределами японской исключительной экономической зоны (ИЭЗ). Об этом сообщает Kyodo.

Запущенный КНДР снаряд упал за пределами ИЭЗ Японии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Снаряд КНДР упал за пределами ИЭЗ Японии», — информирует агентство.

В Японии заявили, что две ракеты достигли высоты около 50 км и пролетели порядка 750 км, прежде чем упали в водах полуострова Ното.

Отмечается, что произошедшее вызвало тревогу у японцев.

Ранее в японском правительстве заявили, что Северная Корея запустила объект, напоминающий баллистическую ракету.

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