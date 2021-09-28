Запущенный КНДР снаряд упал за пределами ИЭЗ Японии

Запущенный КНДР в сторону Японского моря объект, напоминающий якобы баллистическую ракету, упал за пределами японской исключительной экономической зоны (ИЭЗ). Об этом сообщает Kyodo.

В Японии заявили, что две ракеты достигли высоты около 50 км и пролетели порядка 750 км, прежде чем упали в водах полуострова Ното.