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Киев выступил против замораживания конфликта в Донбассе

Вероника Полынина
17 минут назад

Киев выступает категорически против замораживания конфликта в Донбассе, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Киев выступил против замораживания конфликта в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Ермака, вопрос о введении миротворческой миссии ООН в регион в ходе визита Владимира Зеленского в США не обсуждался.

«И в данный момент, я думаю, мы пока не в той стадии, чтобы обсуждать этот вопрос», - заявил Ермак в эфире телеканала ICTV, его слова приводит РИА «Новости».

В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин впервые выступил с предложением о размещении миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ при согласии самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Украинская сторона в целом поддерживала инициативу, однако отрицала любое участие в миротворческой миссии россиян и согласие самопровозглашенных республик, а также настаивала на размещении миротворцев на границе с Россией.

Весной 2021 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что консенсус по вопросу о введении миротворцев ООН на восток Украины является маловероятным в ближайшем будущем.

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