Российские "Панцири-С" сбили  дрон боевиков в Сирии

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» сбил запущенный боевиками беспилотник в сирийском Идлибе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии контр-адмирала Вадима Кулитя.

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По словам контр-адмирала, БПЛА был запущен с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории в Идлибской зоне деэскалации.

Беспилотник был вовремя обнаружен средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим и уничтожен ракетным выстрелом «Панциря» на отдалении от авиабазы.

«Пострадавших или материального ущерба в результате инцидента нет», - добавил Кулить.

Он призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.