Российские "Панцири-С" сбили  дрон боевиков в Сирии

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» сбил запущенный боевиками беспилотник в сирийском Идлибе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии контр-адмирала Вадима Кулитя.
По словам контр-адмирала, БПЛА был запущен с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории в Идлибской зоне деэскалации.
Беспилотник был вовремя обнаружен средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим и уничтожен ракетным выстрелом «Панциря» на отдалении от авиабазы.
«Пострадавших или материального ущерба в результате инцидента нет», - добавил Кулить.
Он призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
Согласно информации российского Центра по примирению враждующих сторон, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано 24 обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (террористическая организация, запрещена в РФ). 14 обстрелов зафиксировано в Идлибе, 6 – в Латакии, один – в Хаме и три в Алеппо.