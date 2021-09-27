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Российские "Панцири-С" сбили  дрон боевиков в Сирии

Вероника Полынина
1 час назад

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» сбил запущенный боевиками беспилотник в сирийском Идлибе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии контр-адмирала Вадима Кулитя.

Российские «Панцири-С» сбили дрон боевиков в Сирии
Фото: ТАССТАСС

По словам контр-адмирала, БПЛА был запущен с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории в Идлибской зоне деэскалации.

Беспилотник был вовремя обнаружен средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим и уничтожен ракетным выстрелом «Панциря» на отдалении от авиабазы.

«Пострадавших или материального ущерба в результате инцидента нет», - добавил Кулить.

Он призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

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Согласно информации российского Центра по примирению враждующих сторон, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано 24 обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (террористическая организация, запрещена в РФ). 14 обстрелов зафиксировано в Идлибе, 6 – в Латакии, один – в Хаме и три в Алеппо.

Армия,НАТО,Джебхат ан-Нусра,
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