Франция построит для Греции три боевых корабля

Греция купила у Франции три фрегата проекта Belharra. Соответствующий меморандум был подписан во вторник, сообщает The Guardian. Общая стоимость контракта оценивается в 5 млдр.

По условиям сделки, Франция поставит Греции к 2025 году три современных фрегата, также обсуждается поставка четвертого боевого корабля.

В тендере, кроме французской Naval Group, участвовали немецкие, английские, голландские и американские компании.

На церемонии подписания меморандума президент Франции Эммануэль Макрон назвал его частью глубокого "стратегического партнерства" между Францией и Грецией для защиты общих интересов в Средиземноморье, а также "первым шагом к европейской стратегической автономии", намекая на независимость от США в поставках вооружения и военной техники.

"Когда мы находимся под давлением, просто показать, что у нас есть сила и способность защищаться - это значит уже заставить себя уважать", - сказал Макрон.

В свою очередь, премьер-министр Греции Криакос Мицотакис заявил, что разделяет видение Макрона о развитии самостоятельного оборонного потенциала Европы.

"Европа, которая укрепляет свою оборону, в конечном итоге укрепляет сам трансатлантический альянс", - подчеркнул греческий премьер.