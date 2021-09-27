В Калининграде умер вице-адмирал Василий Апанович

Бывший заместитель командующего Балтфлотом вице-адмирал Василий Апанович скончался сегодня в возрасте 70 лет. В последнее время он болел, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

Фото: правительство Калининградской области правительство Калининградской области

Губернатор Антон Алиханов выразил соболезнования по случаю смерти вице-адмирала. Он подчеркнул, что Апанович прошел достойный путь офицера ВМФ, посвятив жизнь служению родной стране.

«В 1976 году он окончил Калининградское высшее военно-морское училище и начал службу командиром зенитно-ракетной батареи на корабле "Образцовый" Балтийского флота», - приводит пресс-служба слова Алиханова.