Немцы дали Украине совет из-за учений с НАТО

Немецкое издание Der Spiegel опубликовало материал о проводимых странами Запада и Россией военных учениях, в том числе — американо-украинских Rapid Trident.

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Как следует из материала, маневры усилили международную напряженность. На западе Украины проходят учения с участием США и ряда стран НАТО. На их фоне Москва провела собственные маневры в Черном море.

Der Spiegel напоминает, что Украина регулярно проводит учения с частями НАТО с 90-х годов прошлого века. С 2019 года цель вступления страны в Североатлантический альянс закреплена в конституции.

Если конфликт с РФ будет развиваться в нежелательном направлении, НАТО может свернуть всю свою деятельность на Украине без всяких обязательств, так как альянс не брал на себя полномочия помогать, – ответил в комментарии пользователь Aleksander.

Читатель с ником Unter_the_moon_of_love написал, что дискуссия простая, «маневры России — зло, маневры НАТО служат миру и безопасности».

На днях подразделения российской военной базы в Таджикистане провели учения и боевые стрельбы на горных полигонах Ляур и Самбули.

В маневрах приняли участие мотострелковые и танковые подразделения базы, всего более 500 военнослужащих и около 80 единиц вооружения и техники.