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Россия подняла Су-35 для перехвата стратегического бомбардировщика США

Майк Габриелян
1 час назад

Три истребителя Су-35 вылетали на перехват и сопровождение стратегического бомбардировщика США, появившегося над Охотским морем. Об инциденте сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной (НЦУО) РФ.

Воздушную цель, приближающуюся к государственной границе России, обнаружили в семь вечера (полдень по московскому времени).

Для перехвата в воздух поочередно поднялись три истребителя Су-35С из состава ПВО Восточного военного округа. Летчики сопроводили стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США над акваторией Охотского моря.

Нарушения государственной границы РФ допущено не было. Когда американский самолет покинул зону вблизи госграницы, истребители благополучно вернулись на аэродром базирования.

В НЦУО отметили, что полет российских Су-35С проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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B-1B «Лансер» - американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. В самолете применены технологии радиолокационной малозаметности. На вооружении США 100 таких самолетов. Они могут нести ядерное и обычное оружие.