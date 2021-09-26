Три истребителя Су-35 вылетали на перехват и сопровождение стратегического бомбардировщика США, появившегося над Охотским морем. Об инциденте сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной (НЦУО) РФ.

Воздушную цель, приближающуюся к государственной границе России, обнаружили в семь вечера (полдень по московскому времени).

Для перехвата в воздух поочередно поднялись три истребителя Су-35С из состава ПВО Восточного военного округа. Летчики сопроводили стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США над акваторией Охотского моря.

Нарушения государственной границы РФ допущено не было. Когда американский самолет покинул зону вблизи госграницы, истребители благополучно вернулись на аэродром базирования.

В НЦУО отметили, что полет российских Су-35С проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.