Секретный ракетоплан покажут на выставке в Китае

Как рассказал военный эксперт Юрий Лямин, этот скоростной аппарат впервые был показан 1 октября 2019 года в ходе военного парада в Пекине, посвященного 70-летию образования КНР. Информация о нем практически отсутствовала, было известно лишь, что в качестве платформы для запуска используется самолет H-6N.

Фото: Twitter Twitter

Сейчас, по всей видимости, решили полностью рассекретить его облик и, возможно, даже часть тактико-технических характеристик.

Также будут показаны другие беспилотники. Например, еще один участник юбилейного парада - "невидимка" GJ-11, разведывательно-ударный БЛА CH-6 массой 7800 кг. Последний способен брать на борт до 2000 кг боевой нагрузки в виде различных высокоточных средств поражения. Максимальная скорость - 800 км/ч. Продолжительность полета - 20 часов, при этом дальность полета может достигать 12000 км.

Интересно, что в ходе подготовки к выставке была замечена перевозка некоего тщательно укрытого самолета. Что это, официально не сообщалось, появились предположения, что авиапромышленность КНР презентует новый истребитель пятого поколения с одним двигателем - своеобразный ответ на российский Су-75 Checkmate. Оказалось, что это, просто уменьшенный макет известного самолета J-20.