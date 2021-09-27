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Секретный ракетоплан покажут на выставке в Китае

Российская Газетаиещё 24
57 минут назад

Как рассказал военный эксперт Юрий Лямин, этот скоростной аппарат впервые был показан 1 октября 2019 года в ходе военного парада в Пекине, посвященного 70-летию образования КНР. Информация о нем практически отсутствовала, было известно лишь, что в качестве платформы для запуска используется самолет H-6N.

Секретный ракетоплан покажут на выставке в Китае
Фото: TwitterTwitter

Сейчас, по всей видимости, решили полностью рассекретить его облик и, возможно, даже часть тактико-технических характеристик.

Также будут показаны другие беспилотники. Например, еще один участник юбилейного парада - "невидимка" GJ-11, разведывательно-ударный БЛА CH-6 массой 7800 кг. Последний способен брать на борт до 2000 кг боевой нагрузки в виде различных высокоточных средств поражения. Максимальная скорость - 800 км/ч. Продолжительность полета - 20 часов, при этом дальность полета может достигать 12000 км.

Интересно, что в ходе подготовки к выставке была замечена перевозка некоего тщательно укрытого самолета. Что это, официально не сообщалось, появились предположения, что авиапромышленность КНР презентует новый истребитель пятого поколения с одним двигателем - своеобразный ответ на российский Су-75 Checkmate. Оказалось, что это, просто уменьшенный макет известного самолета J-20.

Кроме того, на Airshow China 2021 можно будет увидеть различные ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, бронетехнику, в том числе новейший трехосный бронетранспортер.

Армия,Юрий Лямин,
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