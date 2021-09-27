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Россия модернизирует систему предупреждения о ракетном нападении

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

В России готовят модернизацию системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Три радиолокационные (РЛС) станции серии 77Я6 «Воронеж», которые входят в СПРН, планируют модернизировать до 2028 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу межгосударственной акционерной компании (МАК) «Вымпел».

Россия модернизирует систему предупреждения о ракетном нападении
Фото: ТАССТАСС

Представители компании отметили, что три станции пройдут модернизацию в 2025-2028 годах. В первую очередь станции получат улучшенную систему энергообеспечения и усиленную помехозащищенность.

Специалисты проведут работы на РЛС «Воронеж-М» в Лехтусе (Ленинградская область) и «Воронеж-ДМ» в Армавире. Также в планы по модернизации входит РЛС «Воронеж-М» в Усолье-Сибирском (Иркутская область).

Ранее глава концерна РТИ Системы Юрий Аношко рассказал о планируемой модернизации РЛС «Воронеж». По его словам, станцию доведут до уровня новой РЛС «Яхрома», которая отличается лучшей помехоустойчивостью при меньшем боевом расчете.

В январе стало известно о планах по возведению РЛС «Яхрома» в районе Чукотского моря к 2030 году. ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщает, что новая станция будет функционировать в автоматическом режиме.

Надгоризонтные РЛС 77Я6 «Воронеж» предназначены для обнаружения космических и аэродинамических объектов. В линейку 77Я6 входят станции метрового, дециметрового и сантиметрового диапазона. Это позволяет совместить высокую дальность обнаружения с точностью определения параметров цели.

Армия,РТИ Системы,ИТАР-ТАСС,
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