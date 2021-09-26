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Советник Зеленского назвал Украину и Россию равными по военной мощи

Елена Прошина
1 час назад

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о равенстве потенциалов российской армии и украинской. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Украина 24».

«Вооруженные силы России перестанут быть боеспособными лет на пять. У России нет решающего преимущества над нами, такого нет и не будет», - считает Арестович.

По его словам, российским генералам известно об этом и они разрабатывают сценарии военных действий, а также информируют политическое руководство страны, исходя из описанного им положения вещей.

Ранее российские военные эксперты неоднократно отмечали плохое состояние украинских вооруженных сил.

Напомним, что в конце апреля 2021 года комитет по иностранным делам сената США принял двухпартийный законопроект «О партнерстве с Украиной в сфере безопасности». В соответствии с ним, военная помощь Киеву увеличивается до 300 миллионов долларов.

В конце августа 2021 года стало известно о решении американских властей предоставить украинской стороне очередной пакет военной помощи. Его объем оценивается в 60 млн долларов. Среди планируемых поставок на Украину

Армия,Алексей Арестович,Сенат США,
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