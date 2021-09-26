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Советник Зеленского заявил о военном превосходстве Украины над РФ

Ura.Ru
55 минут назад

У России нет военного преимущества над Украиной, а если армии стран столкнутся, то российская «утратит боеспособность». Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Советник Зеленского: при столкновении с ВСУ российская армия утратит боеспособность
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У России нет решающего преимущества над нами, такого нет и не будет. Российские генералы — профессионалы, думаю, они доносят это до сведения своего политического руководства», — сказал Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА «Новости».

По словам Арестовича, если произойдет вооруженное столкновение с вооруженными силами Украины (ВСУ), то российская армия «утратит боеспособность на несколько лет». Он не уточнил, на чем основаны его предположения.

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Ранее командование ВСУ обвинило Россию во вторжении в зону военных учений. Российские самолеты-разведчики Су-24МР и Ил-20 залетели в зону над акваторией Черного моря, зарезервированную Украиной для военных учений. Москва отрицает информацию.

Армия,В мире,Алексей Арестович,РИА Новости,
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