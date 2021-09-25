В Киеве сравнили вооруженные силы России и Украины

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24» заявил о военном паритете республики с Россией и отметил отсутствие решающего преимущества Москвы над Киевом. Его слова приводит РИА Новости.
«У России нет решающего преимущества над нами, такого нет и не будет. Российские генералы — профессионалы, думаю, они доносят это до сведения своего политического руководства», — подчеркнул представитель украинской администрации.
По мнению Арестовича, при вооруженном столкновении с Вооруженными силами Украины Россия «утратит боеспособность на несколько лет». Советник главы офиса президента не уточнил, на основе чего он пришел к такому выводу.
Ранее Арестович заявил, что ВСУ готовы к эскалации напряженности в Донбассе со стороны России, однако брать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) военным путем Киев не будет.