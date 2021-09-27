Австралия захотела припугнуть Китай

Канберра рассчитывает, что Китай сочтет угрозой появление у нее в рамках партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания, США) новых атомных подводных лодок, заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон.

Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ

Отвечая на вопрос, не беспокоится ли он, что Китай сочтет это угрозой, Моррисон заявил: «Я думаю, что так и должно быть. На самом деле именно этого мы и хотели добиться». По его словам, у Австралии «есть полное право принимать решения, отвечающие суверенным интересам» страны, чтобы «обеспечивать оборону» и сохранять «действенный баланс в регионе», передает ТАСС со ссылкой на CBS.

Моррисон заявил, что «не видит причин» для ответных шагов Китая, так как, по словам премьера, AUKUS – «позитивный альянс», он не направлен против Пекина. Как утверждает Моррисон, «речь не о том, чтобы быть против кого-то, речь о том, чтобы выступать за что-то».