В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Турция закупит у России еще несколько комплексов С-400

Майк Габриелян
31 минуту назад

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что его страна намерена закупить в России дополнительные ракетные системы ПВО С-400. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Эрдогана телеканалу CBS.

Эрдогану потребовались дополнительные российские С-400
Фото: ReutersReuters

«Конечно, конечно, да», - ответил Эрдоган на вопрос журналиста о том, планирует ли Анкара новые закупки зенитно-ракетных систем С-400 у России.

При этом от отметил, что никакие внешние силы не в состоянии вмешиваться в процесс выбора и закупки турецкими властями тех или иных вооружений в других странах. Он подчеркнул, что это – суверенное право его страны.

В США оценили боевые учения российского комплекса С-400

Напомним, что в сентябре 2017 года между Россией и Турцией был подписан контракт на поставку ЗРС С-400 для турецких вооруженных сил. Турция, будучи страной, входящей в блок НАТО, стала единственным членом альянса, принявшим на вооружение эту российскую систему ПВО.

Это стало камнем преткновения в отношениях Турции и США. Американцы выступают за отказ Турции от соглашения с Москвой и прекращение эксплуатации российских средств ПВО. В связи с этим американское правительство исключило Турцию из программы производства истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 и ввело ряд санкций в отношении своего союзника по НАТО.