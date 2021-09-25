Эрдогану потребовались дополнительные российские С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что его страна намерена закупить в России дополнительные ракетные системы ПВО С-400. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Эрдогана телеканалу CBS.

Фото: Reuters Reuters

«Конечно, конечно, да», - ответил Эрдоган на вопрос журналиста о том, планирует ли Анкара новые закупки зенитно-ракетных систем С-400 у России.

При этом от отметил, что никакие внешние силы не в состоянии вмешиваться в процесс выбора и закупки турецкими властями тех или иных вооружений в других странах. Он подчеркнул, что это – суверенное право его страны.

Напомним, что в сентябре 2017 года между Россией и Турцией был подписан контракт на поставку ЗРС С-400 для турецких вооруженных сил. Турция, будучи страной, входящей в блок НАТО, стала единственным членом альянса, принявшим на вооружение эту российскую систему ПВО.