Украина обвинила Москву во вторжении в зону военных учений ВСУ

Командование воздушных сил ВС Украины заявило, что российские самолёты-разведчики «грубо нарушили» порядок использования воздушного пространства в акватории Чёрного моря. Несколько раз в зону боевых стрельб залетали Су-24МР и Ил-20, отметило командование в Facebook.

Фото: MinistryofDefence.UA/facebook.com MinistryofDefence.UA/facebook.com

Российские самолёты пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 «Рейс», по которым применялись украинские зенитные управляемые ракеты, — подчёркивается в сообщении.

При этом в командовании не указали, какие именно учения имеются в виду. В настоящее время на Украине проводятся совместные с НАТО стратегические командно-штабные учения «Объединённые усилия-2021». Манёвры захватывают акватории Чёрного и Азовского морей.