В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В Ираке заметили редкую модификацию советского танка

Lenta.ru
35 минут назад

Необычную модификацию советского среднего танка заметили в Ираке. Бойцы ополчения восстановили трофейный танк Т-55. Выяснилось, что танк относится к редкой модификации машин, которые дорабатывали специалисты из Северной Кореи. Об этом сообщает «Российская газета».

В Ираке заметили редкую модификацию советского танка
Фото: @KLKAMASH2018@KLKAMASH2018

Изначально Т-55А принадлежал сирийским военным. Предположительно, машину получили из СССР вместе с ремонтно-эвакуационными машинами на базе Т-55. В 1990-х часть танков Т-55А прошла модернизацию, которую производили специалисты из Северной Кореи. Это позволило повысить характеристики устаревших машин.

Модернизированные Т-55А получили усовершенствованную систему управления огнем. Она включала лазерный дальномер, который разместили в защищенном коробе на стволе 100-миллиметрового орудия. Также Т-55А оснастили датчиком ветра и баллистическим вычислителем.

Производство танков Т-55А началось в 1958 году. В основе боевой машины лежит конструкция Т-54. Танк получил нарезную пушку Д-10Т2С и двигатель В-55 мощностью в 581 лошадиную силу. До 1979 года было выпущено более 23 тысяч единиц техники.

Ранее появились снимки импровизированной боевой машины на базе пикапа. Как сообщает Defence Blog, повстанцы-хуситы в Йемене установили башню от российского БТР-80А на Toyota Land Cruiser.

Армия,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители