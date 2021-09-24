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Черноморский флот провел спецучения по защите экономических объектов России

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
1 час назад

Отряд кораблей Черноморского флота (ЧФ) провел специальные учения по защите объектов морской экономической деятельности России в Черном море, сообщили в пресс-службе флота.

Черноморский флот провел спецучения по защите экономических объектов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Отряд кораблей Черноморского флота провёл специальное учение по защите объектов морской экономической деятельности Российской Федерации в акватории Черного моря», – передает РИА «Новости» сообщение флота.

Были задействованы патрульные корабли «Дмитрий Рогачев» и «Павел Державин», корабль на воздушной подушке «Самум», ракетные катера «Шуя», «Ивановец» и Р-60.

«Экипажи кораблей выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям из зенитных ракетных и артиллерийских комплексов», – добавили в пресс-службе.

Экипажи кораблей также отработали элементы совместного плавания и боевого маневрирования.

Спецучения состоялись в рамках проходящих с 20 сентября маневров Черноморского флота, в которых задействованы до 20 боевых кораблей и подводных лодок из Севастополя и Новороссийска.

Напомним, 20 сентября ВМФ России начал учения в Черном море.

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