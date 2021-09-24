Черноморский флот провел спецучения по защите экономических объектов

Отряд кораблей Черноморского флота (ЧФ) провел специальные учения по защите объектов морской экономической деятельности России в Черном море, сообщили в пресс-службе флота.

Были задействованы патрульные корабли «Дмитрий Рогачев» и «Павел Державин», корабль на воздушной подушке «Самум», ракетные катера «Шуя», «Ивановец» и Р-60.

«Экипажи кораблей выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям из зенитных ракетных и артиллерийских комплексов», – добавили в пресс-службе.

Спецучения состоялись в рамках проходящих с 20 сентября маневров Черноморского флота, в которых задействованы до 20 боевых кораблей и подводных лодок из Севастополя и Новороссийска.