Начались российско-монгольские учения «Селенга-2021»

«Российские военнослужащие прибыли для участия в ежегодных совместных российско-монгольских учениях «Селенга-2021» на полигоне Дойтын Ам, сегодня состоялась церемония торжественного открытия. Всего будет задействовано до 1,5 тыс. военнослужащих и свыше 200 единиц вооружения и военной техники с российской и монгольской стороны», – передает ТАСС сообщение ВВО.