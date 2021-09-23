В ракетном щите Украины увидели угрозу для Крыма

Заявления министра обороны Украины Андрея Тарана о создании собственного «ракетного щита» не стоит расценивать как пустой звук. Об этом «ПолитЭксперту» сказал полковник в отставке, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его мнению, главными целями украинских ракет могут оказаться Крым и Донецк.

Фото: Министерство обороны Украины Министерство обороны Украины

Такие заявления милитаристского толка – это популизм, который рассчитан на три аудитории. Первая – украинская, которую надо одурачить, что не всё так плохо. Вторая аудитория – Россия, которую надо лишний раз припугнуть старым советским хламом. Третья –­ США, которые подкидывают Киеву деньжат и спрашивают, что они на эти деньги делают, – пояснил эксперт.

Однако несмотря на то, что сегодня украинский военно-промышленный комплекс находится в плачевном состоянии, он всё же способен произвести оружие, которое может причинить ущерб, полагает полковник в отставке. По его мнению, Украина занимается переделкой ещё советских разработок, чтобы создать из своих вооружённых сил что-то похожее на настоящую армию. И, как утверждает Баранец, делают это с серьёзным прицелом и на Донецк, и на Крым.