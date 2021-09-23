В ракетном щите Украины увидели угрозу для Крыма

Заявления министра обороны Украины Андрея Тарана о создании собственного «ракетного щита» не стоит расценивать как пустой звук. Об этом «ПолитЭксперту» сказал полковник в отставке, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его мнению, главными целями украинских ракет могут оказаться Крым и Донецк.
Такие заявления милитаристского толка – это популизм, который рассчитан на три аудитории. Первая – украинская, которую надо одурачить, что не всё так плохо. Вторая аудитория – Россия, которую надо лишний раз припугнуть старым советским хламом. Третья – США, которые подкидывают Киеву деньжат и спрашивают, что они на эти деньги делают, – пояснил эксперт.
Однако несмотря на то, что сегодня украинский военно-промышленный комплекс находится в плачевном состоянии, он всё же способен произвести оружие, которое может причинить ущерб, полагает полковник в отставке. По его мнению, Украина занимается переделкой ещё советских разработок, чтобы создать из своих вооружённых сил что-то похожее на настоящую армию. И, как утверждает Баранец, делают это с серьёзным прицелом и на Донецк, и на Крым.
Ранее министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что в 2022 году в стране смогут начать работу над созданием собственного «ракетного щита». Генерал-лейтенант также перечислил вооружения и боеприпасы, которые при этом могут быть использованы. Он отметил, что в первую очередь будет возобновлена работа над оперативно-тактическим комплексом «Сапсан». Также будет принят на вооружение новый реактивный снаряд «Тайфун-1» к системе залпового огня «Верба» и создана реактивная система залпового огня проекта «Ураган», которая сможет использовать снаряд «Тайфун-2».