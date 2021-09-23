Американская корпорация Lockheed Martin и Военно-воздушные силы (ВВС) США продемонстрировали видеоролик на YouTube с анимацией испытаний самолетов C-17A Globemaster III и EC-130J Super J, которые сбрасывают палеты с крылатыми стелс-ракетами AGM-158B Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range (JASSM-ER).

В комментариях к ролику сообщается, что концепция Rapid Dragon превращает самолеты «в смертоносные платформы для крылатых ракет, которые могут увеличить ударную способность тактических истребителей и стратегических бомбардировщиков». Кроме того, применение палетов позволяет «наносить удары с большего количества аэродромов и поражать большее количество целей».