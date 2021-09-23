В Крыму провели стрельбы из береговых комплексов «Бастион». Видео

Дивизион береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПРК) «Бастион» Черноморского флота провел учения на полигоне Опук в Крыму по нанесению ракетных ударов при развертывании с марша, а также со скрытых огневых позиций. Соответствующее видео публикует издание «Известия».