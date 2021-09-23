В Крыму провели стрельбы из береговых комплексов «Бастион». Видео

Дивизион береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПРК) «Бастион» Черноморского флота провел учения на полигоне Опук в Крыму по нанесению ракетных ударов при развертывании с марша, а также со скрытых огневых позиций. Соответствующее видео публикует издание «Известия».
Отмечается, что особенностью учебных маневров стало применение беспилотников, которые отслеживали корабли условного противника на дальних рубежах поражения. «Вражеские» корабли изображали два больших корабельных щита (БКЩ).