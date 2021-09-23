Началась активная фаза учений ШОС «Мирная миссия-2021»

Активная фаза антитеррористических учений военнослужащих стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия-2021» стартовала на полигоне Донгуз в Оренбургской области, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

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«В розыгрыше эпизода задействованы два звена российских многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34, штурмовиков Су-25, а также одно звено штурмовиков Су-25 Вооруженных сил Казахстана. Экипажи нанесли бомбовые удары по пунктам управления, скоплениям боевой техники, складам с боеприпасами и горючим и другим важным объектам условного противника, используя осколочно-фугасные бомбы», – передает РИА «Новости» сообщение ЦВО.

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Там добавили, что действия авиации поддержали расчеты 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок «Мста-С» и реактивных систем залпового огня «Град». Подразделения Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая и России нанесли поражение отрядам «боевиков», а затем десант Белоруссии, Индии, Киргизии, РФ и Пакистана захватил выгодный рубеж для последующей атаки.

В Минобороны сообщили, что начальники Генштабов вооруженных сил государств ШОС будут наблюдать за действиями войск в активной фазе учений «Мирная миссия – 2021» в Оренбургской области.

«Начальник Генерального штаба ВС России – первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов прибыл в войска Центрального военного округа, где примет участие в совещании начальников генеральных штабов вооруженных сил государств – членов ШОС в Оренбургской области. В ходе рабочей поездки глава Генерального штаба ВС РФ оценит со своими коллегами действия войск в рамках активной фазы учений «Мирная миссия – 2021», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

Совместные антитеррористические командно-штабные учения «Мирная миссия – 2021» проводятся с 20 по 24 сентября. В практических действиях задействованы около 5,5 тыс. военнослужащих и свыше 1,2 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники. Учения проходят раз в два года с момента создания организации в 2001 году. Первые из них состоялись в августе 2003 года на территории Казахстана и Китая.