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Неизвестный самолет-невидимка попал на видео в США

Вероника Полынина
59 минут назад

На видео в TikTok заметили ранее не известную модель самолета-невидимки, пишет The Aviationist.

Конструкция, очертаниями напоминающая военный самолет, была закреплена на трейлере, который направлялся на полигон для испытаний самолетов-невидимок в городе Хэлендейле в штате Калифорния. Отмечается, что недалеко от полигона находится предприятие Skunk Works, одно из подразделений фирмы Lockheed Martin, которое занимается секретными разработками.

Специалист по открытым данным Рубен Хофс, заметивший возможный прототип, сначала принял его за реквизит к кинофильму, но затем идентифицировал место с помощью Google Earth и пришел к выводу, что «это не просто красивый реквизит для фильма, а, возможно, доказательство концептуального дизайна, который там проходит испытания».

На полигоне в Хэлендейле прототипы самолетов устанавливаются на столбах или гидравлических опорах, которые поднимаются из земли через двери на поверхности взлетно-посадочной полосы.

Для проверки радиолокационной сигнатуры самолеты устанавливаются на мачте в перевернутом положении, чтобы монтировка не мешала испытаниям, затеняя секцию позади нее.

Конструкция на видео, как отметил Хофс, похожа на фигуру самолета-невидимки, который перевозят вверх ногами.

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Идентифицировать объект, показанный на видео, не представляется возможным. Однако речь может идти о модели Next-Generation Air Dominance — совместном проекте ВВС США и авиастроительных компаний США по созданию истребителя шестого поколения.

Армия,Видео,Google,
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