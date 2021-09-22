В сети появилось видео, на котором запечатлен самолет неизвестной модели. Опубликованный в TikTok ролик заметил специалист по открытым данным Рубен Хофс, пишет The Aviationist.

На кадрах видно, как загадочное судно темного цвета перевозят на трейлере.

Эксперт вычислил, что видео было снято в районе радиополигона для испытаний конструкций самолетов-невидимок в городе Хелендэйл в американском штате Калифорния. Неподалеку, в городе Палмдейл, также расположено предприятие Skunk Works, одного из отделений фирмы Lockheed Martin, которое занимается секретными разработками.

Хофс отметил, что обнаружил запись случайно и изначально ему показалось, там продемонстрирован реквизит для киносъемок.

«Я проверил увиденное с помощью Google Earth (...) и понял, что это не просто красивый реквизит, а, вероятно, проект концептуальной конструкции, которая проходит там испытания», — рассказал он.