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Загадочный самолет неизвестной модели заметили в США

Lenta.ru
23 минуты назад

В сети появилось видео, на котором запечатлен самолет неизвестной модели. Опубликованный в TikTok ролик заметил специалист по открытым данным Рубен Хофс, пишет The Aviationist.

На кадрах видно, как загадочное судно темного цвета перевозят на трейлере.

Эксперт вычислил, что видео было снято в районе радиополигона для испытаний конструкций самолетов-невидимок в городе Хелендэйл в американском штате Калифорния. Неподалеку, в городе Палмдейл, также расположено предприятие Skunk Works, одного из отделений фирмы Lockheed Martin, которое занимается секретными разработками.

Хофс отметил, что обнаружил запись случайно и изначально ему показалось, там продемонстрирован реквизит для киносъемок.

«Я проверил увиденное с помощью Google Earth (...) и понял, что это не просто красивый реквизит, а, вероятно, проект концептуальной конструкции, которая проходит там испытания», — рассказал он.

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Отмечается, что точно определить объект, показанный на видео, не представляется возможным. Однако есть версии, что речь идет о модели Next-Generation Air Dominance — совместном проекте ВВС США и авиастроительных компаний США по созданию истребителя шестого поколения.
Армия,Видео,Google,
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