Американские пилоты подготовятся к войне с Россией и Китаем

В конфликтах ближайшего будущего вооруженные силы США могут столкнуться с трудностями из-за растущих арсеналов соседних стран. Чтобы исключить риск потери большинства сил при одном ударе, американские пилоты учатся рассредоточивать силы. Отработка взлета и посадки с шоссе является подготовкой к войне с Россией и Китаем, — считают авторы Business Insider.

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«В конфликте с близкими государствами, такими как Китай и Россия, вооруженные силы США столкнутся с трудностями из-за размера арсенала своих соперников и дальности их вооружения», — пишет автор материала Ставрос Атламазоглу (Stavros Atlamazoglou).

По его мнению, масштаб арсеналов геополитических конкурентов требует «разумного распределения сил». Это позволит снизить риски для войск в случае нанесения удара. Поэтому Военно-воздушные силы (ВВС) готовятся к рассредоточению на импровизированных аэродромах.

Ключевую роль в операциях по рассредоточению играет Командование специальных операций ВВС США (AFSOC). В распоряжении войск специального назначения находятся разнообразные платформы, включая самолеты непосредственной поддержки наземных сил AC-130 Spooky, конвертопланы CV-22 Osprey и беспилотники MQ-9 Reaper.

«В августе авиация AFSOC провела учения Nothern Strike 21 в северном Мичигане. В ходе маневров пилоты осуществили первую посадку современного самолета на дорогу общего пользования в США», — подчеркивает Атламазоглу.

Целью учений была подготовка пилотов к действиям на импровизированных аэродромах. Силы спецназначения отрабатывали подготовку и обеспечение полетов на импровизированных взлетно-посадочных полосах. В ходе Nothern Strike 21 пилоты отработали взлет и посадку штурмовиков A-10 и ближнемагистральных самолетов C-146A.