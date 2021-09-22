Опубликовано видео запуска советской ракеты в Болгарии

На полигоне «Шабла» в Болгарии военные провели учебные стрельбы. В них принял участие дивизион 4-го артиллерийского полка, оснащенный комплексами 9К79 «Точка», об этом сообщает «Российская газета». Кадры маневров опубликованы на канале информационного центра Министерства обороны Болгарии.

Как отмечает «Российская газета», Болгария является единственным государством в НАТО, армия которого продолжает эксплуатировать советский тактический комплекс «Точка». Сейчас в строю находятся не менее четыре пусковых установки, но у самих ракет гарантийные сроки службы уже истекли.