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Украинская армия провела учения у границы с Крымом

Газета.Ruиещё 1
11 минут назад

Вооруженные силы Украины провели учения со стрельбами вблизи границы с Крымом. Об этом сообщил пресс-центр командования объединенных сил ВС страны на странице в Facebook.

Украинская армия провела учения у границы с Крымом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что расчеты реактивных систем залпового огня "Ураган" группировки войск провели условные стрельбы по координатам, которые предоставляют операторы беспилотных летательных аппаратов.

По данным пресс-службы, мишенью стали пехота и бронетехника условного противника. Указано, что первая волна наступления противника потерпела поражение, попав на минные заграждения, но операторы БПЛ зафиксировали в его тылу резервы.

После этого по тревоге были подняты военные, которые выдвинулись из района сосредоточения, развернули огневые позиции и навели оружие на условные цели для их ликвидации. Ранее сообщалось, что впервые на маневрах США и Украины пройдут боевые стрельбы на учениях "Rapid Trident-2021".

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