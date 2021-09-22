Украинская армия провела учения у границы с Крымом

Вооруженные силы Украины провели учения со стрельбами вблизи границы с Крымом. Об этом сообщил пресс-центр командования объединенных сил ВС страны на странице в Facebook.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что расчеты реактивных систем залпового огня "Ураган" группировки войск провели условные стрельбы по координатам, которые предоставляют операторы беспилотных летательных аппаратов.

По данным пресс-службы, мишенью стали пехота и бронетехника условного противника. Указано, что первая волна наступления противника потерпела поражение, попав на минные заграждения, но операторы БПЛ зафиксировали в его тылу резервы.