В США рассказали о постройке «убийц» российских С-500

В настоящее время на заводе компании Northrop Grumman в Палмдейле штата Калифорния строится пять стратегических малозаметных бомбардировщиков B-21 Raider, сообщает американское издание The Drive, ссылаясь на заявление министра Военно-воздушных сил (ВВС) США Фрэнка Кендалла .

Издание допускает, что первый такой самолет поднимется в воздух в конце весны или начале лета следующего года. Первой B-21 Raider, которые считаются «убийцами» российских систем С-500 «Прометей», должна получить в середине десятилетия база Эллсуорт в Южной Дакоте, затем — базы Уайтман (Миссури) и Дайс (Техас). По данным The Drive, новые бомбардировщики являются «высшим приоритетом для Министерства обороны и ВВС».