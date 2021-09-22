Зеленский попросил НАТО о помощи в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом попросил о помощи в Черном море, увеличив присутствие флотов стран-членов альянса в регионе. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Президент подчеркнул важность дальнейшего увеличения присутствия флотов стран НАТО в Черном море, а также взаимодействия государств Черноморского побережья», — говорится в сообщении.

Также указывается, что Зеленский заявил о готовности Украины активно участвовать в соответствующих совместных действиях с альянсом, а также выразил заинтересованность в расширении количества совместных учений.

Кроме того, как пишет РИА Новости, глава государства заявил, что НАТО будет слабее, если в его составе не будет Украины.

«Не все так спокойно. Мне кажется, что Украина не просто не в тупике сегодня. Я считаю, что Украина, наконец-то, может спокойно говорить», — сказал Зеленский.