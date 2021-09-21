США испугались российского «спутника-матрешки»

Российский «спутник-матрешка», который находится на орбите, может уничтожать американские космические аппараты, заявил глава космического командования США генерал Джон Рэймонд.

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Рэймонд утверждает, что «спутник-матрешка оснащен оружием для уничтожения американских спутников». По словам Рэймонда, «это лишает» Вашингтон «возможности использовать космос в качестве площадки, которая приумножает возможности» США. По версии Рэймонда, «спутник-матрешка» скрывает под внешней поверхностью дополнительный спутник, в котором скрыто оружие. Это оружие, как считают в Вашингтоне, может с безопасного расстояния уничтожать находящиеся на орбите американские спутники, передает РИА «Новости».