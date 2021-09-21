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США испугались российского «спутника-матрешки»

Деловая газета "Взгляд"
37 минут назад

Российский «спутник-матрешка», который находится на орбите, может уничтожать американские космические аппараты, заявил глава космического командования США генерал Джон Рэймонд.

США испугались российского «спутника-матрешки»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рэймонд утверждает, что «спутник-матрешка оснащен оружием для уничтожения американских спутников». По словам Рэймонда, «это лишает» Вашингтон «возможности использовать космос в качестве площадки, которая приумножает возможности» США. По версии Рэймонда, «спутник-матрешка» скрывает под внешней поверхностью дополнительный спутник, в котором скрыто оружие. Это оружие, как считают в Вашингтоне, может с безопасного расстояния уничтожать находящиеся на орбите американские спутники, передает РИА «Новости».

Напомним, Минобороны России в 2020 году сообщили об испытаниях новейшего малого спутника-инспектора, который с близкого расстояния обследовал другой российский аппарат. Космическое командование США заявило, что Россия якобы провела испытания в космосе противоспутникового оружия. Утверждается, что от спутника «Космос-2543» отделился другой объект, обозначенный в каталоге командования под номером 45915. Этому объекту в США уделяют особое внимание – 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США постоянно отслеживает объект на орбите.

Армия,Джон Рэймонд,Министерство обороны,РИА Новости,
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