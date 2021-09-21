Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил ужесточить правила обращения с оружием.
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального правительства.
«Очевидно, что нужно ужесточать законодательство, касающееся правил обращения с оружием, вводить ограничения на его использование», — заявил Махонин на заседании совета ректоров.
Также он отметил, что предстоит проанализировать случившееся в пермском вузе и выработать конкретные шаги, чтобы сохранить жизнь и здоровье жителей в дальнейшем.
Как добавил Махонин, большое значение в этом направлении имеют решения федеральных властей.
Ранее зампред комиссии Общественной палаты России по безопасности и взаимодействию с Общественной наблюдательной комиссией Александр Холодов предложил ужесточить правила покупки оружия.
ФАН передавало, что самарские студенты организовали стихийный мемориал в память о жертвах стрельбы в Пермском государственном университете.