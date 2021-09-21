Полет Ту-160М с новым двигателем сняли на видео

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) опубликовала видео полета модернизированного стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М. Второй самолет, проходящий модернизацию на Казанском авиационном заводе (КАЗ) имени С.П. Горбунова, совершил испытательный полет 17 сентября. Об этом сообщает «Российская газета» .

На видео попал испытательный полет второго модернизированного Ту-160М с регистрационным номером RF-94444. Самолет поднялся в воздух во время визита на КАЗ главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.